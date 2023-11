“Da Matera un plauso alle Forze armate in servizio per il bene dei cittadini”

Lo ha dichiarato in una nota Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl

“Oggi si festeggia la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate e mai come ora ci dobbiamo sentire tutti parte di una grande Italia, capace di superare qualsiasi ostacolo e periodo, anche triste come quello che stiamo vivendo. Anche da Matera l’Ugl non ha fatto mancare il riconoscimento dove siamo consapevoli che solo insieme, uniti ce la dobbiamo fare. Un plauso a tutte le Forze Armate, da Matera a tutta la provincia, a tutta la Nazione, che in questi mesi di estrema difficoltà hanno impiegato tutte le energie a servizio dei cittadini per il bene della comunità”.

Lo ha dichiarato in una nota Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, in merito alla ricorrenza di oggi 4 novembre, il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate e dove l’Ugl oggi ha preso parte oggi nella Città dei Sassi unitamente alle molteplici autorità civili, militari e religiose.