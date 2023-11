E’ quanto sostiene l’RSU EMA e consigliere Nazionale dell’Ugl

“Presso la sede Confindustria di Avellino tra Europea Microfusioni Aerospaziali Gruppo Roll-Royce e le OO.SS., si è sottoscritto un buon accordo integrativo aziendale in consapevolezza che oltre al Premio di risultato per più soldi in tasca ai lavoratori, si và nella giusta direzione di un grande risultato sul piano delle relazioni sindacali dell’unità produttiva a Morra De Sanctis (AV)”.

E’ quanto sostiene l’RSU EMA e consigliere Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Marco Fabbrizio, a margine della sottoscrizione dell’accordo che avrà valenza per il triennio 2023-2025.

“Lo annunciamo con soddisfazione tale accordo – prosegue il sindacalista – ritenendolo grande sul piano delle relazioni sindacali e dove l’aumento del premio di risultato, non era per nulla scontato. Come Ugl Metalmeccanici affermiamo che tutto ciò consentirà di garantire ai lavoratori una erogazione retributiva aggiuntiva e migliorativa rispetto al trattamento contrattuale, oltre alle notevoli misure di welfare, come l’assistenza sanitaria integrativa, i servizi condivisi e tutta la piattaforma che è ampissima e che negli anni passati non è stata messa in risalto. Confindustria Avellino e le OO.SS hanno dimostrato di essere in grado di cogliere le novità e di dare vita ad intese qualificanti. L’accordo sottoscritto non ha solo una valenza sindacale, ma è una parte significativa del programma che intendiamo sviluppare con soddisfazione perché riteniamo noi dell’Ugl – conclude Fabbrizio – che i lavoratori, con il nostro operato responsabile, abbiano compreso e condiviso le esigenze che stiamo per loro quotidianamente a rappresentare”.