In previsione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che sarà celebrata il 19 novembre

Avellino - Proseguono i controlli straordinari nel territorio di Avellino in previsione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che sarà celebrata il 19 novembre. A tal fine la Polizia di Stato ha incrementato i controlli volti al contrasto dell’odioso fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica. In particolar modo, durante lo scorso week end, personale della Sezione di Polizia Stradale di Avellino ha effettuato un monitoraggio delle principali arterie stradali della provincia, con posti di controllo dedicati alla verifica della guida in stato di ebbrezza, al fine di prevenire il possibile verificarsi di eventi drammatici.

Il bilancio dei servizi è di 18 veicoli controllati, per un totale di 32 persone identificate. I conducenti sono stati tutti sottoposti ad accertamenti tramite etilometro, al fine di verificare la concentrazione di alcool nel sangue. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.