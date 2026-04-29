Inaugurazione Cervinara (AV) Rinasce

Record di 600 persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce

Aggiunto da Redazione il 29 aprile 2026.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO

Inaugurazione da record per Cervinara Rinasce oltre 600 presenzeDomenica è stato un bagno di folla. Non c’erano meno di seicento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce che propone come candidato a sindaco Filuccio Tangredi.

Il pubblico delle grandi occasioni è atteso anche sabato 2 maggio per l’inaugurazione della campagna elettorale. L’appuntamento è nella Sala della Cultura del comune, nella centralissima piazza Trescine, a partire dalle ore 18,00.

Sarà l’occasione – ci spiega il candidato sindaco Tangredi – di presentare la squadra che abbiamo composto e di iniziare ad illustrare il programma”. Come è suo costume Tangredi è pragmatico e non si lascia andare a facili entusiasmi anche se si dichiara veramente soddisfatto della squadra con la quale si presenta per la terza volta come candidato sindaco.

E’ un mix di esperienza e di straordinari impulsi giovanili. Siamo coesi e lavoriamo per un unico obiettivo: risollevare questo paese che amiamo visceralmente. Tra di noi è subito nato un senso di forte cameratismo e proprio il nostro modo di fare deve diventare un mantra per la nuova Cervinara: dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene comune”.

I componenti della lista Cervinara Rinasce hanno iniziato a girare per il paese e dovunque stanno riscontrando un’accoglienza più che positiva. “I sorrisi delle persone sono la migliore gratificazione – incalza ancora Filuccio Tangredi – ma dobbiamo lavorare sodo e non lasciare nulla al caso. La campagna elettorale con quattro liste è piena di incognite e di insidie”.

Il programma è stato composto – sottolinea il candidato sindaco – come una sorta di mosaico che dobbiamo comporre giorno per giorno con un’efficace azione di governo. Non abbiamo presentato il solito libro dei sogni che, a campagna elettorale terminata, resta in un cassetto.

Noi dobbiamo muoverci su due importanti direttive: l’amministrazione ordinaria e quella straordinaria. Cervinara merita pulizia e decoro in tutte le frazioni e poi dobbiamo creare i presupposti per la crescita economica del territorio che possa far tornare a casa i nostri giovani che hanno dovuto lasciare il paese. Non per ultimo – conclude Filuccio Tangredi – dobbiamo avere un occhio particolare per anziani, disabili e per quella parte della società che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Sabato si comincia ad illustrare le nostre ricette. Invito tutti i cittadini a partecipare e a seguirci sui nostri canali social”.

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Source: www.irpinia24.it