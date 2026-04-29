Record di 600 persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce

Domenica è stato un bagno di folla. Non c’erano meno di seicento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce che propone come candidato a sindaco Filuccio Tangredi.

Il pubblico delle grandi occasioni è atteso anche sabato 2 maggio per l’inaugurazione della campagna elettorale. L’appuntamento è nella Sala della Cultura del comune, nella centralissima piazza Trescine, a partire dalle ore 18,00.

“Sarà l’occasione – ci spiega il candidato sindaco Tangredi – di presentare la squadra che abbiamo composto e di iniziare ad illustrare il programma”. Come è suo costume Tangredi è pragmatico e non si lascia andare a facili entusiasmi anche se si dichiara veramente soddisfatto della squadra con la quale si presenta per la terza volta come candidato sindaco.

“E’ un mix di esperienza e di straordinari impulsi giovanili. Siamo coesi e lavoriamo per un unico obiettivo: risollevare questo paese che amiamo visceralmente. Tra di noi è subito nato un senso di forte cameratismo e proprio il nostro modo di fare deve diventare un mantra per la nuova Cervinara: dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene comune”.

I componenti della lista Cervinara Rinasce hanno iniziato a girare per il paese e dovunque stanno riscontrando un’accoglienza più che positiva. “I sorrisi delle persone sono la migliore gratificazione – incalza ancora Filuccio Tangredi – ma dobbiamo lavorare sodo e non lasciare nulla al caso. La campagna elettorale con quattro liste è piena di incognite e di insidie”.

“Il programma è stato composto – sottolinea il candidato sindaco – come una sorta di mosaico che dobbiamo comporre giorno per giorno con un’efficace azione di governo. Non abbiamo presentato il solito libro dei sogni che, a campagna elettorale terminata, resta in un cassetto.

Noi dobbiamo muoverci su due importanti direttive: l’amministrazione ordinaria e quella straordinaria. Cervinara merita pulizia e decoro in tutte le frazioni e poi dobbiamo creare i presupposti per la crescita economica del territorio che possa far tornare a casa i nostri giovani che hanno dovuto lasciare il paese. Non per ultimo – conclude Filuccio Tangredi – dobbiamo avere un occhio particolare per anziani, disabili e per quella parte della società che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Sabato si comincia ad illustrare le nostre ricette. Invito tutti i cittadini a partecipare e a seguirci sui nostri canali social”.