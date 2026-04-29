Si aprono ufficialmente i lavori per la redazione congiunta dei Piani Preliminari del Parco Regionale dei Monti Picentini, del Parco Regionale del Partenio e dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, ovvero tre strumenti strategici fondamentali per la pianificazione, la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di ciascuna delle tre aree protette.

L’apertura di questa fase segna l’inizio di un percorso partecipato e condiviso, volto a definire gli indirizzi generali dei futuri Piani dei Parchi, nel rispetto delle vocazioni territoriali, delle esigenze di conservazione degli ecosistemi e delle opportunità di sviluppo sostenibile per le comunità locali.

I Piani Preliminari rappresentano il primo passo di un processo articolato che prevede attività di analisi, ascolto e confronto con enti istituzionali, portatori di interesse, associazioni, operatori economici e cittadini, al fine di costruire una visione comune e consapevole del futuro dei tre Parchi coinvolti.

Il Presidente rende noto che: «L’avvio dei lavori dei Piani Preliminari costituisce un momento di grande importanza per il Parco Regionale dei Monti Picentini, per il Parco Regionale del Partenio e per l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, ma anche per i territori che ne fanno parte. Si vuole avviare un percorso basato sulla partecipazione, sulla conoscenza e sulla sostenibilità, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo locale».

I Parchi si confermano così protagonisti di un processo di pianificazione innovativo e inclusivo, orientato alla salvaguardia di alcuni dei patrimoni naturalistici più rilevanti della Campania e alla promozione di un modello di sviluppo equilibrato e sostenibile nel tempo.