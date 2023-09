A Napoli, una serata in discoteca si è conclusa tragicamente. Infatti a Bagnoli, nella zona del by-night di via Coroglio, una Lamborghini si è schiantata contro un muro spezzandosi in due. L’incidente è avvenuto la notte tra il 13 ed il 14 settembre. Alla guida della potente automobile, presa a noleggio, c’era un giovane di 27 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo, impattando violentemente contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 27enne in codice giallo all’ospedale San Paolo dove il giovane è stato giudicato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli,che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l’esatta dinamica di quanto accaduto e al 27enne è stata ritirata la patente Soprattutto, però, il giovane sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in quanto si è rifiutato di sottoporsi ai test per rilevare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue. Le immagini della Lamborghini spezzata in due hanno fatto il giro dei social e diversi utenti hanno segnalato le immagini al deputato dell’alleanza Verde-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Ci auguriamo ovviamente che il ragazzo si rimetta presto. Devono però essere accertate le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.”- dichiara Borrelli- “Troppe vite sono state spezzate a causa dell’alta velocità e dell’irresponsabilità compresi i video assurdi su tiktok in cui si fanno sfide indegne sui social. Per le strade ormai c’è una deriva folle e criminale a causa di soggetti che si sentono padroni incontrastati e che credono di poter fare ciò che gli pare e di correre come pazzi rischiando di provocare delle stragi. Serve un’inversione di tendenza: maggiori controlli in strada soprattutto su queste auto potentissime, riforme al codice della strada e più dispositivi di sicurezza. La morte della 15enne di Varcaturo, Anna Sommella, travolta da un bolide, guidato da un minore che non poteva condurlo e che ha impattato con un altro automobilista che era alla guida, nonostante la patente ritirata, di una macchina sottoposta a sequestro, deve essere il segnale che qualcosa va cambiato e chi uccide o rischia di uccidere deve finire in carcere.”