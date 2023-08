Weekend ricchissimo con Coma Cose, Rhove e NadaMas

Avellino - L’Avellino Summer Festival è in pieno svolgimento e non mostra segni di rallentamento. La serata di ieri ha visto un incredibile successo con lo spettacolo del rinomato comico e attore napoletano Biagio Izzo a Bellizzi Irpino. La piazza della frazione di Avellino ha risuonato di risate e applausi, con un pubblico entusiasta che ha riempito ogni angolo disponibile. Ma le sorprese dell’Avellino Summer Festival non sono finite. Il weekend ha in serbo per tutti noi eventi indimenticabili. Programma del Weekend:

Venerdì 25 Agosto:

Nadamas Summer Fest 2.0, Piazza Libertà: l’iconica Barbara Tucker si esibirà in un DJ set che promette di scatenare il pubblico.

Musica Popolare presso Parco di Nunno, Piazza Kennedy: gli ZekeTAM saranno le stelle della serata, portando con sé le melodie tradizionali del nostro territorio.

Sabato 26 Agosto:

Coma Cose si esibiranno a Rione Parco, una performance attesissima che attirerà fan da ogni parte della regione.

Continua Nadamas Summer Fest 2.0 a Piazza Libertà con i ritmi infuocati di Alaia & Gallo Dj.

Sabato in Piazzetta Biagio Agnes: La musica dei Relmi Bros Live accompagnerà la serata in una location suggestiva.

Domenica 27 Agosto:

Rhove a San Tommaso: un recupero attesissimo dopo il rinvio del 4 agosto.

Nadamas Summer Fest 2.0 conclude il weekend in Piazza Libertà al ritmo di Franky De Angelis Dj.

La Domenica Italiana, sempre in Piazza Libertà, vedrà sul palco la Nientedimeno Swing Band con un omaggio speciale a Renato Carosone, leggenda della canzone italiana.