Avellino Summer Festival, è il weekend di Carl Brave a Valle

Avellino – Avellino si veste di cultura, musica e divertimento in occasione del weekend 18-20 agosto dell’Avellino Summer Festival. L’evento più atteso è il concerto di Carl Brave a Valle, sabato 19 agosto. Il live si terrà in Piazza Don Giuseppe Morosini e sarà ad ingresso gratuito, come tutti gli eventi del cartellone estivo. Rapper, cantautore e produttore, autore di grandi successi come “Makumba”, “Posso” e “Fotografia”, la discografia di Carl Brave è costituita da tre album in studio, due EP, oltre venti singoli, altrettanti video musicali e numerose collaborazioni pubblicati a partire dal 2018, anno in cui si è separato dal duo Carl Brave x Franco126.

Non solo Carl Brave, però, sarà un weekend all’insegna della musica e della cultura. Inizia la rassegna di cinema all’aperto a Piazzale Eliseo che proseguirà fino a martedì 22. Proseguono le rassegne musicali “Musica Popolare”, “Sabato in Piazzetta” e “La Domenica Italiana”.

Scoprite di seguito il programma degli eventi che animeranno la città.

Venerdì 18 agosto:

Rassegna Musica Popolare al Parco di Nunno (Piazza Kennedy): I Riforma Popolare, talentuosi giovani irpini, sono pronti a farvi vivere una serata indimenticabile con le sonorità della nostra amata terra.

Teatro all’Ex Eliseo: Per gli amanti della risata, non perdete “Il matrimonio mancato”, una commedia brillante di Stefania De Ruvo portata in scena dalla compagnia “Talento Zero”.

Sabato 19 agosto:

In Concerto: Carl Brave a Valle, Avellino, Piazza Don Giuseppe Morosini. Una notte magica in compagnia di uno degli artisti italiani più amati e seguiti del momento.

Rassegna Sabato in Piazzetta: Appuntamento con la musica live in Piazza Biagio Agnes con i Fix. Atmosfera e ritmi rock per una serata sotto le stelle.

Cinema All’aperto, Piazzale Eliseo: Una serata nostalgica con “Il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin, presentato in collaborazione con Zia Lidia Social Club.

Domenica 20 agosto:

Rassegna La Domenica Italiana in Piazza Libertà: Sandro Presta offre un emozionante omaggio al grande Franco Califano, un appuntamento per tutti gli appassionati della canzone italiana.

Cinema All’aperto, Piazzale Eliseo: Continua la rassegna cinematografica con la proiezione de “L’Innocent” di Louis Garrell, sempre in collaborazione con Zia Lidia Social Club.

E per non fermare l’emozione, la rassegna di cinema all’aperto in Piazzale Eliseo proseguirà

Lunedì 21 con “Laggiù Qualcuno Mi Ama”

Martedì 22 con “Kill Me If You Can”

Info accesso area disabili Carl Brave 19 agosto Valle

L’ingresso all’area disabili per il concerto di Carl Brave del 19 agosto a Valle sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da un percorso adiacente alla scuola materna di Valle. Sarà possibile accedere all’area disabili solo in caso di comprovata disabilità motoria, la persona con disabilità potrà essere accompagnata da al massimo una persona. Non è necessaria alcuna richiesta di accredito.