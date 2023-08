I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione

Montoro (AV) – Evade dai domiciliari per farsi arrestare: non sopportava più la convivenza con la moglie. Lascia gli arresti domiciliari e si consegna ai Carabinieri per farsi portare in carcere. È successo a Montoro, venerdì sera. Il 36enne, già sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno 2023, ha spiegato ai Carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la moglie e di volere quindi scontare la sua pena in una struttura carceraria. I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.