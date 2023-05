si prevedono progressi più marcati per tre obiettivi: lotta contro il cambiamento climatico (OSS 13), la vita sulla terra (OSS 15) e partnership per gli obiettivi (OSS 17), a misura che gli Stati membri dell’UE realizzano le maggiori ambizioni che hanno ispirato gli obiettivi ambientali fissati a livello dell’UE. Per quanto riguarda l’azione per il clima (OSS 13) l’UE ha stabilito obiettivi molto ambiziosi e senza precedenti per il 2030 e il confronto con le tendenze degli anni passati indica che saranno necessari sforzi maggiori. L’UE ha già posto in atto le misure strategiche per concretizzare questi sforzi ulteriori, in particolare con il pacchetto ““, con la revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) e con il regolamento sulla condivisione degli sforzi, che impone obiettivi annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri. Anche nel settore dell’energia l’UE ha fissato obiettivi più ambiziosi per il 2030. Si può prevedere nei prossimi anni un progresso più consistente in materia di efficienza energetica e anche di energie rinnovabili nell’UE. Per quanto riguarda l’obiettivo dedicato alla “vita sulla terra” (OSS 15), sebbene le aree protette terrestri siano aumentate dal 2013 l’UE assiste ancora al continuo declino delle popolazioni di uccelli comuni e farfalle comuni. Sono previsti sforzi ulteriori, necessari per rimediare al degrado degli ecosistemi, nella strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, nella strategia dell’UE per le foreste per il 2030 adottata quest’anno e nella strategia dell’UE per il suolo, che pone per il 2030 un obiettivo di ripristino di terreni e suoli degradati e di lotta contro la desertificazione. Per quanto riguarda l’obiettivo delle partnership per gli obiettivi (OSS 17), la tendenza risente in parte di effetti ciclici, in particolare l’aumento del debito pubblico, dovuti alla crisi della COVID-19.