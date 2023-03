U.S. Avellino, al via la prevendita per il match con il Giugliano

La partita è prevista per mercoledì 15 marzo 2023

“L’U.S. Avellino 1912 comunica che la gara Giugliano – Avellino, valida per la trentaduesima giornata del campionato di serie C, girone c, prevista per mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18:00, si disputerà a porte aperte. I settori dello stadio Partenio – Lombardi destinati ai tifosi biancoverdi saranno i seguenti:

Curva Sud Settore destinato ai tifosi dell’Avellino;

Tribuna Montevergine sarà promiscua, con la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi del suddetto settore.

La prevendita partirà questo pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 17.00.

Come Acquistare i Biglietti

I ticket saranno messi a disposizione attraverso il circuito Etes Ticketing o presso i seguenti punti vendita:

Music Point, Via Cristoforo Colombo 15 – Avellino (AV)

DS Service, Via S. Angelo 136 – Mirabella Eclano (AV)

Tabacchi Romano, Via Roma 1 – Solofra (AV)

A partire da lunedì 13 marzo sarà possibile, inoltre, poter acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi con i seguenti orari di apertura:

• lunedì 13 marzo e martedì 14 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

• mercoledì 15 marzo dalle 10:00 alle ore 13:00;

La vendita online presso il circuito Etes, il giorno 15 marzo, resterà attiva fino alle ore 18:00.

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Intero: 15 euro

• Ridotto (Donne, Over 70): 10 euro

Tribuna Montevergine Centrale:

• Intero: 35 euro

• Ridotto (Donne, Over 70): 30 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Intero: 25 euro

• Ridotto (Donne, Over 70): 20 euro

I bambini fino ai 14 anni, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.”