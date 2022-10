Avellino – All’Istituto De Sanctis-D’Agostino l’evento formativo “Il mestiere dell’architetto 2.0″

Martedì 18 ottobre alle ore 15.00

Si svolgerà martedì 18 ottobre alle ore 15.00, presso la sala convegni dell’istituto De Sanctis – D’Agostino di Avellino l’evento formativo dal titolo “Il mestiere dell’architetto 2.0”, si tratta di una interessante giornata di studio per conoscere meglio, nell’attualità, i compiti, le aspettative e le nozioni di deontologia della professione dell’architetto. Apriranno l’incontro con un saluto Antonio Ressa, delegato Inarcassa per gli architetti di Avellino, Pietro Caterini, dirigente scolastico dell’istituto De Sanctis – D’Agostino. Interverranno: Erminio Petecca, presidente degli architetti irpini, Andrea De Maio, vice presidente della Fondazione Inarcassa e Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa.

Secondo l’arch. Antonio Ressa “Il Mestiere dell’architetto 2.0, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC con InarCassa e Fondazione InarCassa, sarà un’importante occasione per approfondire la conoscenza della struttura, delle problematiche e degli scenari futuri della nostra associazione di previdenza direttamente dalle parole del Presidente di InarCassa, arch. Giuseppe Santoro. Seguirà un dibattito nel quale potremo porre all’attenzione del Presidente le nostre domande. Il vice-presidente di Fondazione InarCassa, ing. Andrea De Maio, illustrerà l’attività della Fondazione InarCassa per la divulgazione, tutela e valorizzazione della libera professione dell’ingegnere e dell’architetto. Invito calorosamente tutti gli associati a partecipare: sarà un seminario davvero interessante, formativo e un importante momento di confronto con i vertici di InarCassa”.

“L’ordine degli architetti di Avellino ha organizzato questo incontro dall’importante tema di discussione nell’auditorium dell’istituto scolastico cittadino, il De Sanctis – D’Agostino, messo a disposizione dal dirigente scolastico ing. Pietro Caterini, a cui rivolgo un caloroso ringraziamento, con l’obiettivo di proseguire con la serie di appuntamenti/confronti iniziati dopo il primo “Il mestiere dell’architetto” di dicembre del 2019 con Inarcassa, la Fondazione Inarcassa e il Consiglio Nazionale degli architetti. Lo scopo è far conoscere meglio l’antica professione dell’architetto, come essa evolve e si proietta nel futuro, attraverso la previdenza e un mestiere più attento alle evoluzioni socio-economiche del Paese, in uno scenario sempre più eco-sostenibile.”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.