"Non solo trasmettono conoscenze, ma sono anche fonte di ispirazione"

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, la Commissione sensibilizza il pubblico al ruolo fondamentale di insegnanti, formatori e dirigenti scolastici.

Nel quadro di questa giornata, la rete Eurydice pubblica la relazione “Stipendi e indennità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici 2021/2022”, dalla quale risulta che al di là delle condizioni di lavoro, delle prospettive di carriera, delle opportunità di sviluppo professionale e del riconoscimento, è la retribuzione a svolgere un ruolo sostanziale nell’attrarre le persone alla professione e nel garantire che gli insegnanti si sentano apprezzati e sufficientemente motivati per fornire un’istruzione di qualità.

La relazione è accompagnata da schede per paese che illustrano i dati sugli stipendi e sulle indennità di insegnanti e dirigenti scolastici per ciascun sistema di istruzione. Per la prima volta, queste schede sono liberamente consultabili qui.

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli insegnanti sono al centro dell’istruzione. Abbiamo avuto tutti un insegnante che ha fatto la differenza, che ci ha fatto appassionare allo studio e che ci ha aiutati a vedere il mondo con occhi diversi. Non solo trasmettono conoscenze, ma sono anche fonte di ispirazione, orientamento e consigli. L’impegno quotidiano degli insegnanti deve essere valorizzato e riconosciuto. Dobbiamo fornire loro i mezzi e le condizioni, ma anche il rispetto e lo spazio necessari per dispensare un’istruzione di qualità, inclusiva e innovativa.”

La Commissione attua una serie di azioni e iniziative complementari all’interno dello spazio europeo dell’istruzione per sostenere gli insegnanti lungo tutto l’arco della loro carriera, sia nella formazione iniziale sia nello sviluppo professionale continuo.

Tali azioni comprendono la fondazione di 25 accademie degli insegnanti Erasmus+ entro il 2025 al fine di stabilire reti di istituti di formazione degli insegnanti, associazioni di insegnanti e parti interessate, aumentare il numero e la qualità dei periodi di mobilità degli insegnanti nell’ambito di Erasmus+, e attuare il premio europeo per l’insegnamento innovativo, volto a riconoscere il lavoro degli insegnanti e delle loro scuole.