www.irpinia24.it

Eboli (SA) – Si è svolta mercoledì 15 giugno la terza tappa del 2022 del tour di “Miss Lusso” – il fascino della bellezza – patrocinata da Dario Marena, che con il suo modello di concorso di bellezza cerca di divulgare nei suoi eventi anche le bellezze paesaggistiche e culturali dei territori che attraversa nelle varie tappe. Ad ospitare l’evento, il ristorante pizzeria “La Perlina“ di Claudio D’Amato – via Epitaffio, 39, Eboli.

A condurre la serata Benny Ronca e Ida D.F. una piacevole conferma alla guida della serata, si sono dimostrati disinvolti e affiatati. Benny Ronca per primo saluta gli intervenuti, i membri della giuria (Angelo Parisi, Presidente Pro-loco Palomonte – Rosetta Massa, insegnante – Carla Marena, per irpinia24.it – Noemy D.F., responsabile giuria – Elisabetta G., responsabile Marketing “artisti di strada” web tv), i familiari delle miss in gara, gli organizzatori, lo staff “Miss Lusso” e il patron Dario Marena, ricordando che ad Eboli, proprio in questa data si festeggia il santo patrono, San Vito. Ida D.F., spiega impeccabilmente il regolamento della gara, i temi e l’ordine delle sfilate delle Miss.

Intervistati dai conduttori i membri della giuria in vario modo hanno affermato la necessità di eventi aggregativi di questo tipo che servono non solo per riavviare un settore colpito pesantemente dai problemi creati dal covid 19, ma che sono momenti di leggerezza di cui abbiamo bisogno tutti ed i particolare i giovani, che in questo particolare momento storico tra il virus e la guerra in Ucraina, vedono sempre più incerto e con timore il loro futuro. In particolare Angelo Parisi, presidente della pro-loco Palomonte, ha promosso alcune delle iniziative programmate per questa estate come la 24^ edizione dell’evento rappresentativo “civiltà contadina” con, rappresentazioni antiche, saggi di trebbiatura, mostra fotografica, palio contrade con giochi antichi, degustazioni di prodotti tipici a km 0 e gruppi di musica popolare; invitando tutti a partecipare. Le Miss nelle sfilate, hanno saputo esprimersi nei vari temi, in modo creativo, divertente e disinvolto cosa che la giuria ha apprezzato, come il glamour espresso nell’ultima sfilata grazie ai meravigliosi abiti “Patrizia Pepe”.

Vincitrice della terza tappa è stata Maria Roberta Spinelli di Salerno, che ha dichiarato: - “Da 5 anni partecipo a sfilate e vari concorsi di bellezza per passione verso la moda, infatti studio moda e designer. Ho partecipato a questo concorso per divertirmi e per fare amicizia con altre persone che condividono le mie passioni, infatti il dietro le quinte è un ambiente stimolante e divertente dove si incontrano tante persone simpatiche. Sulla vittoria devo dire che non la davo per scontata, mi sono emozionata e mi ha fatto tanto piacere. Infine posso dire che consiglierei di partecipare, a chi ha interesse per la moda e per i concorsi di bellezza, a Miss Lusso, perché è una piacevole esperienza e si conoscono tante belle persone, al di là del risultato.”

– Poi hanno ricevuto la fascia dello sponsor irpinia24.it, per la categoria Miss Junior Lusso, Eliana (Petina), Martina (Pompei), Gabriella (Battipaglia), Manuela (Giugliano); Categoria Miss Lusso, Sara (Campagna), Giuseppina (Serino); categoria Miss Over Lusso, Bruna (Nola), Natalia (Maiori).

Al termine della serata i conduttori nei ringraziamenti chiamano Claudio D’Amato per il ristorante “La Perlina”, che dichiara: – E’ stato un piacere ospitare questo evento, che attrae molti giovani e dopo il periodo pandemico ci vorrebbero più persone come il patron Dario Marena che si impegna tanto nella promozione culturale e sociale, e sono contento di come si è svolta la serata. Sono continuati i ringraziamenti a: Artisti di strada web tv, irpinia24.it, Patrizia Pepe, Tessuti Tiziana, Gadget Eventi Campagna, Pro-loco Palomonte, Patrizia Gonnella Boutique di Sala Consilina, TeodorA di Carla Marena centro ludico pedagogico per l’apprendimento creativo, Videomaker responsabile di Artisti di strada web tv Valentino Conte, Fotografo Artisti di strada web tv Simone Buccino, responsabile marketing Artisti di strada web tv Elisabeth Gatto, collaboratrice Anna Vicedomini, collaboratrice Sara Mascaro. Dopo le foto di rito, il patron Dario Marena, si dichiara soddisfatto della serata e dà a tutti appuntamento alle prossime tappe del concorso con tante nuove novità.

di Carla Marena