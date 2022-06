Un autoarticolato completamente avvolto dalle fiamme

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, subito dopo le ore 18.00 di ieri nove giugno, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 115,400 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Lacedonia, per un incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava batterie per auto esauste. Il mezzo pesante all’arrivo della squadra era completamente avvolto dalle fiamme, e si è reso necessario anche l’intervento di un ‘autobotte dalla sede centrale di Avellino per l’ estinzione del rogo. Per l’autista di nazionalità Rumena, oltre tanto spavento nessuna conseguenza. Disagi si sono registrati per la circolazione sull’importante arteria che collega la Campania alla Puglia.

Fonte: Vigli del Fuoco