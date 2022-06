Beatrice: "Uno studio che può identificarsi come un esempio"

Avellino – Oggi, presso il Dipartimento di Agraria, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” , Sezione di Scienze della Vigna e del Vino, è stato presentato il Progetto “E.CO.VINI”, che rientra nella Strategia di Sviluppo Locale “Terra del Partenio” – PSR Campania 2014/2020 Misura 19 Tipologia di intervento 19.2.1 Misura 16 Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2″.

«Qualità, tipicità e sostenibilità sono obiettivi che possono essere raggiunti, partendo da operazioni in campo, che possano volgere ad avere uve di maggiore qualità e più sane dal punto di vista fitosanitario» – ha dichiarato Giuseppe Blaiotta, docente di Microbiologia Enologica - «Alcuni studi, tenuti anche nella nostra università, hanno dimostrato che la defogliazione rende il grappolo più spargolo e, pertanto, richiede meno trattamenti e un minor spreco di fitofarmaci, migliorando anche l’acidità e gli impatti del cambiamento climatico. Sappiamo che ci sono delle cantine irpine che già operano in questo senso. Con questo progetto abbiamo capito quando inoculare il batterio lattico: non sapremo mai, altrimenti, chi è veramente l’agente causa di questa fermentazione».

Incentivare il settore vitivinicolo, è dunque necessario per alimentare il turismo e l’economia, secondo il presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice, che ha dichiarato: «Stiamo vivendo una crisi economica attuale, a causa del Covid e la guerra. Come Gal, stiamo incentivando iniziative come queste, che cercano di sperimentare in un campo così’ importante come quello dei vini irpini. Non abbiamo fatto altro che sostenere uno studio che può identificarsi come un esempio e che, di conseguenza, possa favorire non solo uno sviluppo turistico ed economico, ma anche suscitare un interesse verso chi vuole approcciarsi all’agricoltura».