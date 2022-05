CIGL- Presentata l’iniziativa “camminiamo insieme” alla Camera del Lavoro

Fiordellisi: "Chiederemo allo Stato di intervenire soprattutto sulla prevenzione e sulla sicurezza"

Avellino – Oggi, presso la sede della Camera del lavoro, si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Camminiamo insieme”, in programma il primo giugno ad Avellino in Largo Biagio Agnes, con gli interventi di associazioni, attivisti, sindacati confederali e istituzioni.

Il segretario generale della Cigl di Avellino, Franco Fiordellisi, ha illustrato gli obiettivi prefissati dall’ iniziativa del prossimo mercoledì, promossa essenzialmente per la pace, per il lavoro, per la giustizia sociale e la democrazia: «Con questa iniziativa cercheremo di far capire che il problema immediato di ottenere risorse economiche del lavoratore precario, del giovane, del pensionato e di colui che non è autosufficiente è in realtà oggetto di un contesto più generale. – ha dichiarato il Segretario – Per questo c’è bisogno di una politica dei redditi e di giustizia sociale, bisogna investire per combattere ora vecchie e nuove povertà».

La sicurezza sul lavoro rientra tra le tematiche affrontate durante l’incontro e che tristemente, continua a presentarsi come una questione irrisolta, che continua a seminare vittime, tra queste si ricorda Antonio Scaperrotta, 51 anni, morto ad Ariano Irpino, in seguito ad un incidente riportato sul lavoro: «In Italia la media dei morti è di 3,3 al giorno. Dobbiamo trovare la forza, tutti insieme, di limitare questo fattore con la cultura e la conoscenza del rischio e anche della prevenzione. Antonio lavorava in una ditta individuale, in cui si è verificato l’incidente mortale. Mostro tutta la mia solidarietà alla famiglia. Noi non ci arrendiamo come istituzione e cercheremo di fare protocolli sempre più puntuali, chiedendo allo Stato di intervenire in queste situazioni, soprattutto sulla prevenzione e sulla sicurezza» - ha così concluso Fiordellisi.