Fino al 16 maggio (tappa di Avellino) i 35 Licei coreutici e Musicali della Campania si incontrano

Un’onda di musica, di passione e tanto impegno si dirama per una intera settimana attraversando tutti i capoluoghi della Campania e con la partecipazione di illustri personalità del mondo della musica e della danza, oltre all’esibizione dal vivo di circa cinquecento studenti.

L’Ufficio Scolastico Regionale, in sinergia con la Rete dei Licei Musicali e Coreutici della Campania, in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica, promuove la terza edizione di “Siamo in Onda sul Web”. L’iniziativa, partita ieri, si protrae fino a lunedì 16 maggio 2022.

Dopo Salerno, oggi tocca alla Rete di Napoli, l’11 a quella di Benevento, il 12 sarà capofila Caserta, il 16 Avellino. Nel mezzo la Rete dei Coreutici (il 13) e la presentazione Orchestre Verticali Territoriali Junior, ovvero gli studenti del primo biennio dei Licei musicali con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (il 15).

In collegamento giovani musiciste e musicisti, danzatrici e danzatori che danno vita all’essenza culturale, educativa ed artistica della loro avventura scolastica. Testimonianza di una scuola che, nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla pandemia, è riuscita a fornire ai suoi alunni adeguati stimoli culturali, a motivarli, ad impegnarli in un’esperienza di crescita personale e sociale. Esempio di una scuola che sa guidare, orientare e stimolare il progresso sociale e culturale dei nostri territori.

SIAMO IN ONDA SUL WEB non è che una delle tantissime attività ed eventi del Polo Regionale dei licei musicali e coreutici della Campania promossi e coordinati dall’U.S.R. Campania diretto da Ettore Acerra. L’evento si inserisce in un contesto nazionale rientrando nella “Settimana della Musica – la scuola che unisce”, manifestazione, anche questa interamente online, organizzata dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti e dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).

La ripartenza segue il boom di consensi delle edizioni precedenti, soprattutto quella del 2021, durante la quale, nonostante la pandemia gli studenti della Campania si sono esibiti con i propri strumenti collegandosi dalle proprie case e dando vita a piccole performance live. Seppur a distanza, hanno saputo creare suggestione, raccontando ogni volta la loro emozione, sempre diversa.

La sollecitazione a dare espressione alla musica e alla danza in quel tempo sospeso ha racimolato oltre 60mila visualizzazioni. I ragazzi sono pronti a raddoppiare i numeri che traducono quella che per loro è un’esperienza meravigliosa, un’occasione unica che si ripete grazie alla volontà dell’USR Campania, al lavoro costante della dottoressa Domenica Addeo che dirige l’ufficio III dell’U.S.R. Campania e di Margherita Aruta, referente alle attività musicali per l’U.S.R per la Campania e alla creatività e competenza dei docenti, i colleghi dirigenti che tornano a condividere il progetto della musica on line, sostenendo e motivando tutti alla partecipazione.

INFO UTILI Gli interessati, per fruire delle trasmissioni, potranno collegarsi, dalle 18:00 alle 20:00 fino al 16 maggio 2022, alle pagine del Polo Scolastico Coreutico Musicale della Campania: https://www.facebook.com/Polo-dei-licei-musicali-e-coreutici-della-Campania-106984604296701/; https://www.youtube.com/channel/UCh3Ej4ooCeA949ROp-7UMfQ/featured.