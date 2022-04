L' iniziativa solidale ha regalato ai piccoli 50 cornetti caldi presso la Scuola di lingua e cultura ucraina “Radici”

Avellino – La Cornetteria “Nottambula”, in via Francesco Tedesco, ha aderito a una lodevole iniziativa solidale per i bambini ucraini regalando loro un momento felice e di spensieratezza lontano dal frastuono della guerra.

La Cornetteria ha, difatti, regalato 50 cornetti caldi ai bambini della Scuola di lingua e cultura ucraina “Radici”.

L’idea, di Oksana Bybliv, Presidente dell’Associazione “Ucraini Irpini”, ha sollevato grande entusiasmo e donato ai bambini un sorriso.