Sarà possibile donare anche ad Avellino presso l'attività Soalira Creazioni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.15 alle 20.00

L’Associazione Di.Vo. con sede legale in Marigliano (Na) anche ad Avellino dice No alla guerra urlando a gran voce Pace e lo fa attraverso il suo portavoce Giovanni Esposito il quale ringrazia la presidentessa Dott.ssa Franca Esposito persona sensibile alle problematiche relative al mondo dei diversamente abili e di chi è in difficoltà e in campo da sempre per la lotta alla tutela.

Proprio per la sua vicinanza al popolo Ucraino Di.Vo Avellino propone una raccolta di alimenti a lunga conservazione, farmaci a lunga scadenza, e indumenti in buone condizioni.

I cittadini che vorranno donare con un grande atto di generosità e di amore verso il popolo ucraino potranno consegnare il materiale presso l’attività Soalira Creazioni in via Sottotenente Gaetano Corrado 10 Avellino (Traversa Via Guarini) dalle ore 9: 00 alle ore !3:00 e 16:15 Alle ore 20:00 .

Come associazione Di.Vo auspichiamo nella collaborazione e sensibilità di tutti i cittadini che ringraziamo sin da ora oltre a ringraziare Sonia titolare del punto vendita Soalira Creazioni.