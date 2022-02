L'inizio è programmato per mercoledì 9 marzo

L’ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, ha diffuso il calendario dei Corsi di formazione 2022 per entrare o specializzarsi nel mondo del lavoro della green economy.

Nata a luglio 2002, ANEV riunisce circa 90 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori.

Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia.

In questa ottica, vanno inquadrati i Corsi di formazione 2022 che inizieranno il prossimo mercoledì 9 marzo con “La Sicurezza nel Parco Eolico”. A seguire, si svolgeranno “Rinnovabili: corso avanzato sull’eolico”; “Wind Offshore”; “Il Minieolico”; “Operation & Maintenance”. A novembre 2022, infine, “Asset Management” chiuderà il programma.

Oltre ai Corsi, sono previsti anche Seminari su temi centrali per il settore, come i meccanismi della VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale).

A disposizione degli interessati, ANEV prevede anche l’erogazione di alcune borse di studio. Per quelle riservate al primo Corso, in particolare, è necessario inviare la propria candidatura entro il 25 febbraio 2022 all’indirizzo mail: formazione@anev.org con lettera motivazionale allegata.

Inoltre, i Corsi forniranno crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine.

Per tutte le informazioni sui Corsi e i Seminari, si può fare riferimento al sito ufficiale dell’ANEV.

Fonte: cliclavoro.gov.it