Due ragazzi e due ragazze sono rimasti bloccati nella neve

Nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sull’altopiano del Laceno, in località Piano Dell’Acernese, per soccorrere due ragazzi e due ragazze, originari di Agropoli, rimasti bloccati con la loro auto nella neve. Il veicolo è stato recuperato e riportato sulla strada rimettendo i quattro in condizioni di poter rientrare a casa.