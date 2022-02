L'evento arriva in occasione della Giornata mondiale contro il cancro

Domani, 2 febbraio, in occasione di un evento online dal titolo “Parità di accesso per tutti: il cancro femminile — Piano europeo di lotta contro il cancro”, la Commissione metterà in luce le azioni dell’UE per combattere il cancro nelle donne.

In occasione dell’evento, la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: “Quando un anno fa abbiamo inaugurato il piano europeo di lotta contro il cancro, ci siamo impegnati a destinare risorse significative per far fronte alle preoccupanti disuguaglianze che le persone si trovano ad affrontare in termini di accesso alla prevenzione, al trattamento e all’assistenza in tutta l’Unione.

Solo nel 2020 oltre 550 000 donne sono morte di cancro e oltre 1,2 milioni hanno ricevuto una diagnosi di questa malattia nell’UE. I tumori che colpiscono principalmente le donne presentano sfide particolari in termini di equità sanitaria mondiale. Con il piano europeo di lotta contro il cancro vogliamo garantire che tutti abbiano pari accesso all’assistenza, indipendentemente dal sesso e dal luogo di residenza. Il nostro piano contro il cancro è la tabella di marcia europea per fare la differenza nella vita dei pazienti oncologici e dei loro familiari.”

L’evento, il primo di una serie a cadenza annuale, è mirato a sensibilizzare le donne in merito al cancro e ad annunciare le ultime iniziative nell’ambito del piano europeo di lotta contro il cancro, una priorità politica della Commissione. Grazie agli interventi di persone che hanno vissuto il cancro, responsabili politici, operatori sanitari e organizzazioni oncologiche europee, saranno presentate competenze ed esperienze diverse. L’evento sarà trasmesso in diretta.