Sarebbero i genitori le vittime del giovane

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, hanno tratto in arresto un ventenne del posto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” commesso nei confronti dei genitori.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno tracciato a carico dell’indagato un quadro indiziario che, riferito senza ritardo all’Autorità Giudiziaria, ha consentito l’emissione del citato provvedimento.