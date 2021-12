“Sui controlli in queste ore c’è un po’ dì chiacchiericcio a casaccio: si è passati dal lamentare la scarsezza dì controlli sui mezzi dì trasporto pubblico all’ affermare che ora sono troppi.

Per garantire la sicurezza sanitaria, che ha la priorità, non possiamo ora fare deroghe sui mezzi per gli studenti. Tra l’altro 3/4 degli studenti tra i 12 e 19 anni hanno già ricevuto almeno 1 dose e hanno il greenpass. Se si vuole evitare il problema del tampone ogni due giorni e relativo costo, è sufficiente farsi somministrare il vaccino, che è gratuito per tutti”.