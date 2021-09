Prima vittoria in campionato per i Lupi contro il Potenza: 1-0

Avellino – Finalmente arriva la prima vittoria in campionato in casa Avellino. I Lupi battono per 1-0 il Potenza al “Partenio-Lombardi” e salgono a 7 punti in classifica.

Partita che comincia con i padroni di casa all’arrembaggio. Al 2′ D’Angelo raccoglie un pallone e calcia di prima intenzione, ma trova l’opposizione di Marcone. Il centrocampista biancoverde ci riprova un quarto d’ora dopo, provando a superare il portiere dei lucani con una rabona, ma quest’ultimo respinge. Altro miracolo dell’estremo difensore ospite al 24′, che devia un colpo di testa di Dossena da molto vicino. Dieci minuti dopo, è Maniero a concludere di testa dopo un cross di Tito, ma Marcone è in giornata super. I rossoblu vanno vicini al vantaggio con un missile di Ricci su punizione, il pallone viene deviato da Forte in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Gigli incorna ma la palla sorvola la traversa. Un minuto dopo, arriva il vantaggio dei Lupi: Carriero ruba la sfera a Sepe, resiste alla marcatura e batte Marcone con un pallonetto.

Nel secondo tempo, il Potenza prova a trovare il pari. Al 49′ tiro fortissimo di Banegas, ma Forte si oppone e salva anche su Salvemini, che aveva raccolto la respinta. Nessun particolare guizzo fino all’80′, quando Costa Ferreira sfiora il palo con un diagonale. Dopo un minuto, è Mignanelli a scappare in contropiede, ma si allunga la sfera e calcia addosso a Marcone. Al 94′ ultima chance per gli ospiti, con Ricci che ci riprova da ottima posizione, ma trova ancora una volta l’opposizione di Forte.

Finisce così la gara. L’Avellino conquista la prima vittoria in campionato dopo quattro pareggi. Il prossimo impegno è sempre in casa, il 30 settembre alle ore 21:00, contro il Catanzaro.

TABELLINO PARTITA

Avellino – Potenza: 1-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio (dal 79′ Rizzo), Carriero (dal 79′ Mastalli), Aloi, D’Angelo, Tito (dal 70′ Mignanelli); Gagliano (dal 63′ Messina), Maniero. A disposizione: Pane, De Francesco, Matera. All. Piero Braglia

POTENZA (3-5-1-1): Marcone; Matino, Gigli, Vecchi (dal 70′ Nigro); Coccia, Zampa (dal 67′ Costa Ferreira), Sandri, Bruzzo (dal 70′ Baclet), Sepe (dal 46′ Banegas); Ricci; Salvemini (dal 67′ Volpe). A disposizione: Greco, Petriccione, Cagnelutti, Orazzo, Zenuni, Zagaria, Guaita. All. Fabio Gallo

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate. Assistenti: Roberto Fraggetta di Catania e Santino Spina di Palermo. Quarto ufficiale: Tommaso Zamagni di Cesena.

Marcatori: Carriero 41′.

Ammoniti: Ciancio (A), Sandri (P), Forte (A), Carriero (A), Matino (P), D’Angelo (A).

Calci d’angolo: 4-2.

Tempo di recupero: 1′ 1T; 5′ 2T.