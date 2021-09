L'incontro si svolgerà, a partire dalle 17.30, nella cornice suggestiva del Castello di Gesualdo

Sesto appuntamento per “Il Borgo dei Filosofi”. La nona edizione dell’iniziativa “Dante Filosofo”, promossa da Fondazione Sistema Irpinia e Provincia di Avellino, prosegue con l’incontro di sabato – 18 settembre –, con inizio alle ore 17.30, nella cornice suggestiva del Castello di Gesualdo. Si confronteranno Vittorio Celotto e Davide Grassi sul tema “Dante della poesia e della conoscenza”. A moderare sarà Laura Polzano. Seguiranno delle letture teatralizzate tenute dal Consorzio Teatro Irpino. Introduce Elda Marino; leggono Angela Caterina, Paolo Capozzo e Carmine Iannone, accompagnati da Pina Rubino all’arpa; coordinamento tecnico Luigi Frasca.

Con il dibattito di domenica proseguirà la rassegna culturale, che ha visto già gli appuntamenti tenuti a Mercogliano con Giuseppe Alvino e Toni Feoli e Maria Consiglia Alvin per discutere di “Il cosmo di Dante”, a Montefusco con Ciro Rinaldi, Michele Rinaldi e Carmela Covino per discutere di “Dante, dell’immagine e dell’inimmaginabile”, a Lapio con Gualberto Alvino, Luca Maria Spagnuolo e Melissa Giannetta per un dibattito su “Dante, dell’amore e della verità”, a Sant’Angelo dei Lombardi con Marco Grimaldi e Giuseppe Sicuranza sul tema “Dante, della città e dell’esilio” e a Bisaccia con Mico Capasso, Rino Ferrante e Stefano Vetrano in cui si è dialogato su “Immaginare la Commedia”.

Il programma de “Il Borgo dei Filosofi” è organizzato anche con il supporto della Regione Campania.