La manifestazione si terrà domenica presso il sagrato della Chiesa SS Ap Pietro e Paolo o all’interno della sala parrocchiale a San Pietro

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

“Nuovo appuntamento con il Progetto Cultura 2021 della Città di Montoro e questa volta protagonista è il Teatro, si terra infatti domenica 19 settembre alle ore 20:00, a San Pietro di Montoro, lo spettacolo “Comico Novecento II”, spettacolo che con una rivisitazione in chiave moderna, di matrice prettamente italica, con la quale l’associazione “La valigia dell’Attore” rivisita e mette in scena alcuni antologici atti unici di alcuni autori che hanno segnato la storia del teatro e della letteratura mondiale.

“Comico Novecento II (parte 2) è un puzzle che ogni sera viene assemblato davanti agli occhi della platea! Vasta è la scelta, duplice la sicurezza: qualità artistica e divertimento saranno assicurati! In questa nuova versione si è deciso di omaggiare anche autori “meno” conosciuti al pubblico, come Achille Campanile è Trilussa. Non potevano mancare i riferimenti alla nostra bella Campania e agli autori “nostrani”: sono stati perciò rivisitati alcuni antologici, spesso trascurati, atti unici di un grande fenomeno italiano di fine secolo ovvero “La Smorfia” del trio Arena-De Caro-Troisi. In particolare si è fatta opera di smontaggio e ricostruzione di San Gennaro del quale viene conservato solo il nocciolo della questione, i personaggi e le loro sfaccettature hanno subito una felicissima variazione. Presente all’appello un grande drammaturgo e rifondatore della scena italica del ‘900, Eduardo De Filippo e si è deciso di chiudere in bellezza omaggiando la coppia che forse ha segnato maggiormente il panorama comico italiano a partire dagli anni ’60 del secolo appena trascorso: parliamo ovviamente di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La loro spontaneità ed i ritmi serrati delle loro battute hanno lasciato un segno tangibile attraverso spettacoli ed opere cinematografiche che hanno scatenato l’ilarità dello spettatore senza mai scadere in una facile e scontata volgarità. L’adattamento scenico e la regia sono a cura di Carmine Iannone che sarà in scena con Angela Caterina e Luigi Frasca.

Domenica 19 settembre, ore 20:00, presso il sagrato della Chiesa SS Ap Pietro e Paolo o all’interno della sala parrocchiale a San Pietro di Montoro.

Ingresso gratuito”