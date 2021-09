Saranno presenti 48 autori di arti miste e l'ingresso sarà gratuito

“In linea con quanto sempre pensato e realizzato, “Kaos 48” ha organizzato un evento culturale di arti miste, il 25 SETTEMBRE 2021 presso l’EX Carcere Borbonico di Avellino, con ingresso gratuito e senza fini di lucro, dal titolo: “Kaos antitesi del silenzio: forma, spazio, tempo”.

Saranno presenti 48 autori di scultura, pittura e fotografia che si confrontano sul tema sopracitato. Gli Artisti delle forme arcaiche d’espressione della scultura e della pittura, ovvero gli architetti della forma e dello spazio, accompagneranno i fotografi nella costruzione di un nesso temporale con forme di espressione legate al tema proposto, immergendosi nel silenzio e nel “kaos”, elementi primari della genesi.”

Kaos48 è un progetto nato da un’idea di Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti, nel 2019 si aggiunge al team Paola Cimmino, con l’intento di agitare le acque e sensibilizzare gli animi ad una nuova primavera culturale.

Vuole far “succerere ‘o ‘48”, divulgando la cultura napoletana e non, a chi la ignora, “senza nulla a pretendere”.

Kaos 48 restituisce l’idea di un’arte vibrante come risultato dell’influenza dei popoli che hanno dominato Napoli, ma che non l’hanno mai realmente sottomessa; al contrario si è arricchita e spesso ha restituito linguaggio e cultura, anche agli artisti di ogni parte. In ciascun campo ed epoca tantissimi autori, affascinati dalle atmosfere e dalle tensioni positive che aleggiano dentro e fuori la città, ne sono usciti arricchiti con nuove forme della loro stessa arte.