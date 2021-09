Gli eventi si terranno nei giorni 12, 19 e 26 settembre

Alla Villa Regina di Boscoreale, nei giorni 12, 19 e 26 settembre sarà possibile partecipare alle visite guidate serali al sito e, a seguire, assistere al concerto di Marina Bruno con Giuseppe Di Capua e Peppe Lapusata, a cura di MB Concerti.

TURNI DI VISITA

Sono previsti tre turni di visita ore 20.00 – 21.00 -22.00

Per partecipare agli eventi è necessario che tutti i partecipanti indossino scarpe comode e si presentino 20 minuti prima dell’inizio del turno di visita.

Possibilità di parcheggio nei pressi del sito

Accessibilità ai portatori di handicap e a persone con ridotta mobilità.

BIGLIETTI

Intero: €5,00

ridotto: € 2,50 under 30; over 65; possessori Campania Artecard

gratuito: under 18 e ai portatori di handicap.



- online:

- presso la biglietteria fisica di Oplontis (Torre Annunziata) e del Parco Archeologico di Pompei.

- Non è prevista biglietteria in loco la sera dell’evento. Biglietti disponibili:- online: https://bit.ly/Cbn_sitivesuviani - presso la biglietteria fisica di Oplontis (Torre Annunziata) e del Parco Archeologico di Pompei.- Non è prevista biglietteria in loco la sera dell’evento.

Sarà possibile partecipare agli eventi in programma solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19

Evento programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei.