Si esibirà prima Daniele Roccato, alle ore 21.00, e a seguire Francesco Bearzatti Tinissima Quartet

Per la rassegna “Padula. La Certosa delle arti”, domani 25 agosto dalle ore 21.00 si terranno i concerti di Daniele Roccato e di Francesco Bearzatti Tinissima Quartet.



La notte è il luogo dei contorni sfumati, dei colori trasfigurati, del silenzio che sommerge il suono.

La notte è il tempo delle muse che indugiano negli spazi resi liberi dallo stupore.

Nella notte la tragedia umana è un’operetta messa in scena nella piazza del paese oltre la collina.

Nelle notti fortunate la diga del pensiero verbale collassa e irrompe un incontenibile fiume in piena.

Nelle notti sacre danza l’impermanenza, l’instabilità, l’inconsistenza.

Line up:

Daniele Roccato (contrabbasso, live electronics)

A seguire

Francesco Bearzatti Tinissima Quartet presenta “Zorro“

All’incirca nello stesso periodo in cui il jazz degli esordi mandava in visibilio il pubblico, i lettori rimanevano senza fiato davanti alle avventure di un uomo mascherato di nome Zorro che era stato richiamato dalle tenebre dell’oppressione per mettere a posto le cose, lasciando ogni volta il suo segno distintivo sul muro. Nel centenario della creazione di Zorro, il sassofonista Francesco Bearzatti e il suo Tinissima Quartet presentano una favolosa suite in cui trovano posto grandi temi di respiro cinematografico, interludi romantici, ampi paesaggi e inseguimenti mozzafiato. Affiancato dal trombettista Giovanni Falzone, dal bassista Danilo Gallo e dal batterista Zeno De Rossi, il sassofonista, che una volta dichiarò, citando Woody Guthrie, “this machine kills fascists”, ristabilisce un nesso tra jazz e riparazione dell’ingiustizia. Ma Zorro non è una lezione di politica, piuttosto un viaggio piacevole ed estremamente toccante attraverso un paesaggio visto in sogno che tutti noi segretamente condividiamo.

Testi di Francesco Bearzatti

Line up: Francesco Bearzatti (sax, clarinetto, flauto indiano)

Giavanni Falzone (tromba)

Danilo Gallo (basso, chitarre)

Zeno De Rossi (batteria, percussioni, whistle)

DOUBLE SKY – RASSEGNA

I concepts portanti della rassegna sono la ricerca e l’incontro. Incontro tra diverse matrici culturali, tra pratiche musicali diverse, tra diverse discipline artistiche, prendendo le mosse dal bacino multi-culturale del jazz, pratica musicale e stilistica multidisciplinare per nascita e destinata dunque a procedere verso un altrove. Passato e presente, radici ed ali ,musica e poesia, scrittura ed improvvisazione, suono elettronico ed acustico, letteratura ed immagini.

Double Sky rientra nel progetto “Padula. La Certosa delle arti”, programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con la Certosa di Padula e con la direzione artistica di Maria Pia De Vito.