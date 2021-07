Lo spettacolo si terrà sabato 31 luglio all'Anfiteatro Romano

“I Racconti di Dioniso” è uno spettacolo itinerante che si svolge in luoghi non teatrali e per la seconda volta è ospite nell’Anfiteatro Romano di Avella.

Insieme alla voce di attori e performer si racconta l’amore, l’ironia, il dinamismo, la danza e i duelli che si mescolano in un clima epico e al contempo leggero dell’antico mondo classico: Plauto (Aulularia) e Aristofane (Lisistrata e Gli Uccelli), il tragediografo Sofocle (Aiace), i poeti Virgilio (Eneide) e Omero (iliade), e si chiude con un omaggio a William Shakespeare e al suo Giulio Cesare.

Con: Nicola Le Donne, Franco Nappi , Daria D’Amore, Benedetto Graziano, Ernesto Estatico, Angela Grasso, Alessandro Balletta

Produzione: M&N’s, IL Demiurgo

Progetto e Direzione Artistica: Nicola Le Donne

Regia e Drammaturgia: Franco Nappi e Nicola Le Donne

Giorno spettacolo: 31 Luglio 2021

Ingressi: ore 19.30, 20.30, 21.30

Costo del Biglietto: 8,00 euro (ridotto 5,00 euro)

È necessaria la prenotazione, i posti sono limitati.

Per prenotarsi:

Tel.: 3792377322

Mail: info@mens-lab.it