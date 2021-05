Avellino Calcio, il sogno Serie B continua

Ai Lupi basta una rete di D'Angelo per stendere il Palermo e approdare al secondo turno dei playoff di Serie C

Primo scoglio superato per l’Avellino nei playoff di Serie C. Dopo la disfatta dell’andata al “Renzo Barbera” di Palermo (1-0 per i siciliani), i Lupi battono al ritorno con lo stesso risultato i rosanero al “Partenio-Lombardi” e approdano al secondo turno della post-season, in virtù del miglior piazzamento ottenuto durante la stagione (Avellino 3°, Palermo 7°).

Come da previsione, i biancoverdi cominciano sin dai primi minuti ad attaccare a testa bassa, con gli isolani che si limitano a resistere e a provare a ripartire in contropiede. L’aggressività dei Lupi però ripaga, quando al 33′ Maniero dalla fascia destra si libera di due avversari e serve in mezzo il tap-in vincente per D’Angelo.

Nel secondo tempo, è il Palermo ad alzare il baricentro per recuperare lo svantaggio, e va vicino al pareggio prima con una traversa di Kanoute e poi con Valente, al quale viene negata la gioia del gol dal provvidenziale portiere biancoverde Forte. Occasione anche per l’Avellino, con Fella che si divora il raddoppio da posizione molto favorevole.

Alla fine i Lupi riescono a resistere agli attacchi avversari e mantengono il risultato di 1-0 sino al triplice fischio dell’arbitro.

Ora si aspettano i sorteggi, che decreteranno quale squadra gli irpini affronteranno nel secondo turno dei playoff. Le possibili avversarie sono: Sudtirol, Padova, Alessandria, Catanzaro.

Il sogno promozione in Serie B per l’Avellino continua.

TABELLINO PARTITA:

Avellino-Palermo 1-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo (43′ st Adamo), Tito; Fella (46′ st Bernardotto), Maniero (43′ st Santaniello). A disp.: Pane, Leoni, Rizzo, M. Silvestri, De Francesco, Errico, Rocchi, Adamo, L. Silvestri. All.: Braglia.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong (14′ st Saraniti), Lancini (43′ st Doda), Marconi; Accardi, De Rose, Luperini, Valente; Santana (14′ st Silipo), Floriano; Kanoute (36′ st Almici). A disp.: Fallani, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Peretti, Odjer, Broh. All.: Filippi.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

Guardalinee: Lattanzi-Basile.

Quarto uomo: D’Ascanio.

MARCATORE: 34′ pt D’Angelo.

NOTE: gara a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Tarcisio Burgnich. Ammoniti: Fella, Aloi, Marconi. Angoli: 4-3 per l’Avellino.