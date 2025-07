Sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina da venerdì 11 luglio film per tutta la famiglia

Torna l’attesa rassegna del Comune di Sant’Agnello dedicata alla suggestiva proiezione dei film sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina. La terza edizione degli appuntamenti “Sotto il cielo stellato” fa parte del cartellone degli eventi comunali “rEstate Sintonizzati 2025”, è patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli ed è inserita nel cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025 nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” III edizione. La rassegna, con titoli pensati per tutta la famiglia, ha inizio venerdì 11 luglio 2025 alle ore 21:00.

“ENCANTO” venerdì 11 luglio 2025. Racconta la storia della famiglia Madrigal, che vive in una casa magica in Colombia, dove ogni membro possiede un potere speciale, tranne Mirabel. Quando la magia della casa inizia a svanire, Mirabel, l’unica senza doni, deve scoprire la causa e salvare la sua famiglia e il loro mondo incantato. Il film esplora temi di famiglia, aspettative, e accettazione, con vivaci canzoni e animazioni che celebrano la cultura colombiana.

“WONKA” venerdì 18 luglio 2025. Film musicale che racconta la storia di come il giovane Willy Wonka, con grande passione e determinazione, diventa il famoso cioccolataio che tutti conoscono. Il film, pieno di numeri musicali e momenti magici, è un viaggio nell’infanzia e nell’immaginazione, dove Wonka, con l’aiuto di nuovi amici, combatte contro le avversità per realizzare il suo sogno. La pellicola celebra il potere dei sogni, l’importanza dell’amicizia e il valore di non arrendersi mai, anche di fronte alle difficoltà.

“LA GUERRA DEI NONNI” venerdì 25 luglio 2025. Commedia italiana che racconta la storia di due nonni, Gerri e Tom, che si contendono l’affetto dei loro nipoti. Quando i genitori devono assentarsi per lavoro, i due nonni, molto diversi tra loro, si ritrovano a prendersi cura dei bambini, dando vita a una serie di esilaranti sfide e gag, mentre cercano di conquistare il cuore dei nipoti.

“KUNG FU PANDA 4” venerdì 1 agosto 2025. Po deve addestrare un successore per diventare il nuovo Guerriero Dragone, mentre affronta la malvagia Camaleonte, una maga mutaforma che mira a rubare il suo potere. Con l’aiuto di una volpe ladra di nome Zhen, Po dovrà superare le sue insicurezze e trovare il coraggio di affrontare questa nuova minaccia. La trama intreccia elementi di crescita personale, avventura e humor, mantenendo l’essenza della serie.

“ALADDIN” IL FILM venerdì 8 agosto 2025. Racconta la storia di un giovane di strada di Agrabah che trova una lampada magica contenente un Genio, interpretato da Will Smith, in grado di esaudire tre desideri. Aladdin, desideroso di conquistare la principessa Jasmine, usa i suoi desideri, ma presto impara che la vera ricchezza risiede nell’amicizia e nell’onestà. Il film è un live-action del classico animato Disney, ricco di avventura, musica e magia.

Ingresso libero e gratuito.