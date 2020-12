Campania ancora zona arancione

La Campania resta zona arancione fino al 23; divieto di asporto già a partire dalle 11 del mattino

Con la scadenza della previgente ordinanza del Ministro della Salute che aveva classificato la Campania tra le aree con rischio elevato e in assenza di ulteriori decisioni, sembrava ormai ufficiale il passaggio della Regione in zona gialla a partire da domenica.

Ma così non sarà.

Difatti, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con nuova ordinanza n. 98 del 19 dicembre 2020, ha prorogato le limitazioni già in vigore con la zona arancione sino al 23 dicembre, dopodiché partirà in tutta Italia un’alternanza della zona arancione e della zona rossa a seconda dei giorni.

Ma ci sarà un’ulteriore limitazione per bar e altri esercizi di ristorazione ai quali è stato finora consentito solo l’asporto: lo stesso provvedimento prevede, dalle ore 11 del mattino, il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche; disposto anche il divieto di consumare, per tutto l’arco della giornata, cibi e bevande, alcoliche e non, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali.

In conclusione, è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.