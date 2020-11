le parole dei vigili che in quei giorni accorsero in soccorso dell'Irpinia

Avellino – Un libro prezioso, significativo e che ben restituisce i sentimenti di quei tragici giorni. In questo libro si possono leggere i pensieri e le parole dei vigili che in quei giorni accorsero in soccorso dell’Irpinia. Di seguito la prefazione:

“Quando ci si trova davanti a una grande calamità, è assai difficile riuscire a descriverla adeguatamente, nelle sue reali dimensioni e nella sua drammaticità, la la parola e con la penna. Qualcuno ci si cimenta, a volte con scarsi risultati, poiché si tratta di una cosa che nessuna penna, nessuna parola avevano previsto, che nessuno aveva mai programmato. è ciò che è capitato con la catastrofe dell’ultimo terremoto d’Italia: un’apocalisse di cui s’é già detto e scritto e letto tutto il possibile”.

Di seguito il link per visionare l’opera Terremoto 80_compressed_compressed-1-40, Terremoto 80_compressed_compressed-41-80, Terremoto 80_compressed_compressed-81-114