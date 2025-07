Castellone (M5S) sui dazi

"Rapporto con USA sempre e solo a senso unico"

“Trump ha annunciato dazi del 30% nei confronti dell’Unione Europea a partire dal 1° agosto.”

Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui suoi social.

“Ma qualcuno dei leader europei, a cominciare dalla nostra Presidente e “migliore amica”, ha avuto il coraggio di dire al vertice dell’Aja che tra Paesi NATO sarebbe prevista all’art.2 la cooperazione commerciale? O hanno solo brindato insieme per le spese militari al 5%? Sia in UE che in NATO, il rapporto con gli USA è sempre e solo a senso unico, o può esserci una reale collaborazione?”