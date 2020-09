Avellino – Incidente stradale in pieno centro città

Quattro i giovani coinvolti di 18, 19, 20 e 26 anni

Subito dopo le ore 21’00 di oggi 22 settembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a piazzetta Perugini, all’incrocio con via Roma, in centro città, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una, in seguito al violento impatto si è ribaltata a bordo della quale vi erano tre persone, due ragazze e un ragazzo, rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo aver estratto il ragazzo, è stato affidato ai sanitari del 118. Il ragazzo a bordo dell’altra auto visitato sul posto non ha subito grosse conseguenze, ma è stato portato in ospedale, assieme agli altri tre feriti, per essere sottoposto ad alcol test da parte delle autorità competenti.