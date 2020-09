L'occupazione è la priorità. De Mita? Preferisco guardare al futuro piuttosto che al passato

Avellino- Si è tenuto questa mattina, presso la sala conferenze del Viva Hotel di via Circumvallazione, la conferenza stampa di presentazione di Italia Viva, in corsa per le prossime regionali, alla presenza dell’On.le Ettore Rosato.

Presente all’evento anche il consigliere regionale uscente Alaia. “ Sono convinto- dice Alaia- che saremo la sorpresa di queste elezioni. Abbiamo dimostrato determinazione, competenza e ambizione. Vogliamo restituire un ruolo importante a questa provincia.”



“Stiamo facendo la cosa giusta- prosegue Rosato- nel sostenere De Luca stiamo dando una mano a questa regione. Quella corrente è una crisi epocale e De Luca ha le competenze per guidare questa regione oltre la crisi.”

Riguardo il grande numero di liste a supporto della candidatura di De Luca, Rosato ha esaltato la funzione dei partiti politici: “Un’attività che voglia raccogliere le istanze di un territorio come la Campania deve necessariamente essere un partito. Le liste civiche non aiutano.”

Questa invece la priorità della lista: “L’occupazione. Questo territorio ha grandi potenzialità da spendere, ed il nostro impegno è quello di creare occupazione tramite i contributi europei, non possiamo dilapidare il patrimonio umano di questa terra. De Mita? Ci hanno cercato, ma abbiamo deciso di non snaturarci e conservare la nostra integrità. Ho rispetto di chi ha fatto la storia della politica in Italia, ma noi vogliamo guardare al futuro.”