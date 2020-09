Così Franco Fiordellisi della Cgil

«Ancora una morte sul lavoro nel settore edile in Irpinia. È difficile chiedere e pretendere più prevenzione, sui luoghi di lavoro, quando anche persone esperte, ex titolari di impresa, muoiono nei cantieri» , così Franco Fiordellisi sull’ultimo tragico evento nella nostra provincia.

«Durante il lockdown – osserva il sindacalista - tutti hanno ricordato come la vita sia un bene troppo prezioso: parole che, amaramente, sono rimaste tali. La fase post chiusura ci consegna un incremento di infortuni e morti sul lavoro spaventoso, così come le criticità ambientali, su questo bisogna riflettere ed agire».

«Il governo nazionale deve rivedere le norme sull’Inl, dando più personale ispettivo e riassegnare le funzioni proprie di controllo all’ispettorato. Nel caso di specie la morte dell’ex titolare della ditta Edil Coppola, adesso passata alla figlia, ci convince che la formazione e prevenzione deve essere massima e che l’esperienza non è mai sufficiente da sola, serve sempre cautela e coscienza del limite, per preservare la vita».