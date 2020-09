Presenti Caldoro, Iannone e Marenghi

Avellino – Questa mattina presso l’Hotel de la Ville si è tenuta la presentazione della lista dei Candidati del Partito Fratelli d’Italia.

Presenti, per l’occasione, il candidato Presidente, ed ex governatore della regione Campania Stefano Caldoro, il Commissario Provinciale di Avellino del partito Sen. Antonio Iannone, il suo vice Prof. Gherardo Maria Marenghi, oltre che i candidati della lista Alessia Castiglione, Beatrice Colucci, Giovanni D’Ercole e Sorrentino.

L’On. Caldoro ci ha tenuto ad essere presente alla presentazione della lista, in una giornata che è stata un vero tour de force nel capoluogo irpino per Caldoro che subito dopo ha presentato la lista del Presidente sempre in città.

“Dobbiamo convincere gli elettori e non aver atteggiamenti padronali come fanno gli avversari che vogliono venire in Irpinia e governare con i salernitani” così ha esordito Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra.

“Noi siamo garanzia dei partiti politici nazionali e non abbiamo liste mascherate che pare siano civiche, ma che in realtà sono solo occasioni per il politico di turno che fa il salto da una parte all’altra per un seggio” ha continuato l’ex governatore, che poi ha spiegato le azioni fatte per l’Irpinia attaccando il suo rivale :”Lui ha fatto mere azioni burocratiche di cose che avevo iniziato io come Flumeri o l’acquisto degli autobus erano tutti investimenti che ho fatto io. Se voi ascoltate un sindaco vi diranno ma con Caldoro cosa avete avuto? Tutta accellerazione della spesa e con De Luca? Nulla vi diranno.”

Continuando, in materia di Sanità Caldoro ha attaccato le amministrazioni di centrosinistra “Bisaccia è stata chiuso da Bassolino e da De Luca nel 2009, io non ho mai chiuso un ospedale. Vi chiedete perchè mai qui si pagano i servizi e dalle altre parti no? Perchè ha spostato soldi dalla sanità irpina alla sanità salernitana.”

“Il covid è come la guerra, la paura cambia il sentimento e ci può essere uno che bluffa che imbroglia, ma poi scopriremo che lui la guerra non l’ha fatta ma che era chiuso nel bunker di Salerno, con 5 mascherine, aveva mascherine che neanche un medico, le aveva solo lui, chiuso in un bunker televisivo, senza mai uscire da lì.” ha concluso Caldoro in merito alle azioni del governatore nella fase del lockdown