L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri

Castelfranci – I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato un 60enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. A seguito di segnalazione di un sinistro stradale, la pattuglia immediatamente interveniva sul posto.

Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi risultava avere un elevato tasso alcolemico. Per lo stesso, oltre al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.