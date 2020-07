Montecalvo Irpino – Massivo intervento dei vigili del fuoco per incendio in un capannone

Sul posto il comando di Avellino insieme a quello di Benevento

Aggiornamento Continua il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino a Contrada Malvizza a Montecalvo Irpino, per l’incendio che si è sviluppato questa notte in un capannone con al suo interno rotoballe di fieno. In supporto anche il nucleo G.O.S. (gruppi operativi speciali) con un escavatore dal Comando di Benevento.