Venerdì e sabato stop all’alcol da asporto dalle 22 e uso esclusivo del monouso dalle 19

Avellino - L’amministrazione comunale di Avellino con ordinanza n. 215 del 10 giugno 2020 dispone nuove misure in tema di gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Più specificamente, per contenere eventuali fenomeni di assembramento su aree pubbliche, sono previste limitazioni delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per venerdì 12 e sabato 13 giugno, difatti, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha disposto dalle ore 21 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e media distribuzioni di vendita. Dalle ore 19 è, invece, previsto l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine.

Ovviamente, è assolutamente vietato l’abbandono dei contenitori vuoti in aree pubbliche e gli esercenti hanno l’obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale, oltre al rispetto degli orari di chiusura.

Per i trasgressori sono previste multe alquanto salate che vanno dai 400 ai 1.000 euro e, nei casi previsti, pene accessorie della sospensione dell’attività fino a trenta giorni.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.