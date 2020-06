Gli avvocati del foro di Avellino chiedono lo "sblocco" delle attività giudiziali

Avellino- Questa mattina, alle ore 10 in piazza d’Armi, si è tenuta ciò che gli organizzatori hanno definito “una maratona oratoria per la giustizia ad Avellino”, un vero e proprio flash-mob che ha unito le voci degli avvocati in protesta per il fermo imposto alle udienze di discussione, che, di fatto, limita quasi completamente l’operatività dei difensori e l’esercizio della loro professione.

La manifestazione, posta in essere, va detto, nel rispetto delle opportune norme di distanziamento, ha comportato il blocco della regolare viabilità in piazza d’Armi, con conseguente intervento delle forze di polizia atto a sorvegliare la sicurezza ed il corretto flusso della viabilità.

Tali manifestazioni sono già state operate in altre città, da nord a sud dello stivale, ed Avellino non è rimasta esente. Ad unire gli avvocati di tutta italia è la protesta contro il blocco totale imposto dalle misure correnti, in quanto, a detta degli organizzatori, “i protocolli di sicurezza e la loro attuazione non sono adeguati a garantire l’esercizio della funzione giurisdizionale”.

La speranza, in tal senso, è che ci sia uno sblocco e una ripresa delle attività per tutte le categorie di lavoratori il cui esercizio professionale è ancora inibito dalle misure di sicurezza nazionali e regionali.