Per le microimprese della Regione Campania disponibile un bonus a fondo perduto di 2.000 euro

La Regione Campania ha previsto la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto a sostegno delle microimprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio campano e appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Il bonus è pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente.

Le uniche imprese destinatarie di tale benefico, dunque, sono le microimprese ovvero le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10 e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non superi i 2 milioni di euro.

Il bonus non è assolutamente cumulabile con tutte le indennità e le agevolazione già concesse a livello nazionale per fronteggiare la crisi attuale, ma è compatibile con le indennità erogate dall’INPS. Lo stesso non è nemmeno cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell’ambito del Piano di emergenza socio- economica approvato con DGR n. 170 del 07.04.2020.

È, inoltre, necessario, tra le altre condizioni meglio esplicitate nell’avviso reso pubblico, che le imprese non si trovino in stato di fallimento o liquidazione.

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori commercialisti o intermediari abilitati esclusivamente online tramite il portale predisposto, dal 20 aprile al 30 aprile 2020.

Per il testo integrale dell’avviso clicca qui.