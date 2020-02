Albadoro decide il derby contro la Paganese

L'Avellino vince il derby di misura

Avellino – Seconda vittoria di fila per l’Avellino che vittoriosa nel derby odierno del Partenio, supera la Paganese e la stacca di 3 punti in classifica, portandosi ai margini della zona playoff del campionato e distaccando, al momento le potenziali rivali, soprattutto in ambito salvezza.

LA GARA Il derby inizia subito a ritmi infuocati e Morero rischia di pagarne le spese dopo soli 4 minuti venendo ammonito per un gomito largo su Guadagni. La prima grande occasione è biancoverde con un Illanes che di testa manca di poco al lato della porta di Scevola su punizione di Di Paolantonio. Si fanno vedere poi gli ospiti dopo qualche minuto con Diop che in diagonale cerca di battere Dini, ma il portiere devia in angolo. Al 20’ Scevola rischia la frittata scontrandosi con Stendardo, resta da solo Albadoro, ma il suo tiro è deviato da Caccetta. Al 23’ Panariello fa quasi autogol su un cross al centro di Micovschi, ma la dea fortuna bacia anche questa volta la paganese. Al 37’ l’avellino spreca una chance con Sandomenico che su assist di Celjiak. Sul finale di primo tempo scintille tra Panariello ed Albadoro che vengono entrambi ammoniti dal direttore di gara. Al 45’ occasione per l’avellino che con Albadoro va vicino alla rete, ma Panariello allontana la sfera.

Cambio sul fronte offensivo all’intervallo da parte di Capuano che inserisce Ferretti in luogo di Sandomenico. Ed è proprio Ferretti che al 54’ spreca una grande occasione a tu per tu con Scevola. Al 68’ Albadoro porta finalmente in vantaggio i lupi battendo di testa Scevola su cross di Di Paolantonio. Dopo pochi minuti occasionissima per il 2-0 per i biancoverdi, ma il tiro di Parisi va di poco a lato grazie ad una deviazione azzurrostellata.

La paganese è sotto scacco ed ancora una volta i padroni di casa sfiorano il raddoppio, ma anche Rossetti spreca dinanzi a Scevola.

L’Avellino vince, quindi, ottenendo il secondo successo di fila, che vale oro, visto il margine creato su una Paganese che sprofonda sempre più nel suo momento di crisi. I lupi continueranno a sognare, ma domenica c’è la super trasferta di Bari, che vedrà due piazze importanti sfidarsi in una categoria che non le appartiene.

IL TABELLINO

Avellino- Paganese : 1-0

Marcatori: Albadoro 23’st

Avellino (3-4-3) Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco (10’ st Garofalo), Di Paolantonio, Parisi; Sandomenico (1’ st Ferretti(48’ st Bertolo),Albadoro, Micovschi (32’ st Rossetti)

A disp.: Tonti, Pellecchia, Evangelista, Federico, Rizzo, Njie All.: Capuano.

Paganese (3-5-2) Scevola; Panariello, Sbampato, Stendardo (37’ st Schiavino); Mattia, Gaeta, Caccetta, Capece,Carotenuto (12’ st Scarpa) Diop, Guadagni (37’ st Alberti).

A disposizione: Campani, Bovenzi, Acampora, Bramati, Bonavolontà,Musso, Calil, Cavucci. All. Erra

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna. Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza.

Note: ammoniti Morero al 5’ pt, Albadoro 42’ st, Panariello 42’ st, Capece 20’ st, Diop 33’ st, Sbampato 36’ st. , Scarpa e Bertolo 52’ st. angoli 9-4 recuperi 0pt 7st. Spettatori :500 circa