Intervento dei Carabinieri: il 20enne è accusato di spaccio e resistenza durante il controllo

Continua l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 20enne di Domicella, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di non aver ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dai Carabinieri.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Marzano di Nola, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt all’autovettura guidata dal giovane mentre percorreva la Strada Statale 403.

Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, dando origine a un inseguimento nel corso del quale ha tenuto una condotta di guida tale da determinare una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

La fuga si è conclusa a Pago del Vallo di Lauro, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire una bustina contenente circa 10 grammi di cocaina e un grammo di marijuana, sostanze sottoposte a sequestro.

Condotto in Caserma, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.