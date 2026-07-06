Ufficiale la partecipazione al campionato: sinergia con Accademia Volley e focus sul settore giovanile

La Pallavolo Telese scrive una nuova, importante pagina della sua storia sportiva ufficiale. La società telesina ha formalizzato la partecipazione al prossimo campionato di Serie D femminile FIPAV Campania, un traguardo storico che corona un percorso di crescita costante e strutturato del proprio vivaio e delle proprie atlete.

La Serie D rappresenterà un banco di prova fondamentale per la compagine telesina, offrendo alle giovani giocatrici l’opportunità di misurarsi in un contesto competitivo superiore, accelerandone la maturazione tecnica, tattica e mentale grazie al confronto quotidiano con realtà consolidate del panorama regionale.

Il Presidente della Pallavolo Telese, Antonello Ocone, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Siamo felici e orgogliosi di questo passo. Era da tempo che avevamo intenzione di compierlo ma quest’anno, vista la crescita delle nostre atlete, abbiamo ritenuto fondamentale offrire loro un palcoscenico di livello superiore. Onoreremo questa categoria con grande impegno, come matricole ma con la massima volontà di far bene. Il roster sarà un mix di giocatrici Under affiancate da atlete di esperienza, che saranno un prezioso punto di riferimento per le più giovani.”

Un impegno a tutto campo: settore maschile e giovanili

L’approdo in Serie D femminile è solo la punta di diamante di un progetto che vede la Pallavolo Telese attiva su tutti i fronti dello sport locale. La società conferma infatti un impegno massiccio anche nel settore maschile, che sarà grande protagonista nel campionato di Prima Divisione e presente in modo capillare in tutte le categorie giovanili.

Allo stesso modo, il settore giovanile femminile presidierà ogni singola categoria d’età, garantendo a tutte le atlete del territorio un percorso formativo solido, continuo e inclusivo, dove il talento e il divertimento viaggiano di pari passo.

La partnership strategica con l’Accademia Volley

A dare ulteriore solidità e respiro a questa programmazione ambiziosa sarà la rinnovata e strategica collaborazione con l’Accademia Volley. Una partnership di alto profilo che consentirà lo scambio e la condivisione di risorse, competenze tecniche e valori umani. Questo connubio rappresenta una vera e propria linfa vitale per la Pallavolo Telese, nata per innalzare ulteriormente gli standard di allenamento, la qualità dei settori giovanili e le performance delle prime squadre.

Con la stessa immensa passione di sempre, la Pallavolo Telese si appresta a vivere una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di confermarsi punto di riferimento sociale e sportivo per l’intera Valle Telesina.