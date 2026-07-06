Riconoscimento per l'Ambito A5, che entra nel Consiglio dell'European Social Network

Importante riconoscimento europeo per il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 che entra ufficialmente a far parte del Consiglio dell’ESN (European Social Network), la Rete Sociale Europea che riunisce autorità pubbliche e organizzazioni impegnate nella costruzione di sistemi sociali più solidi, inclusivi e vicini ai bisogni dei cittadini. L’ingresso nel Consiglio ESN è il frutto delle competenze maturate e del proficuo impegno che il Consorzio porta avanti quotidianamente nella programmazione e nella gestione delle politiche sociali sul territorio.

A nome del Consiglio Direttivo, l’European Social Network ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso del Consorzio, sottolineando il valore della sua voce, della sua competenza e della sua dedizione a sostegno di una missione comune: contribuire alla costruzione di servizi sociali sempre più efficaci, inclusivi, e innovativi, capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 è ora chiamato a svolgere un ruolo attivo nel contribuire a plasmare il futuro dell’ESN, partecipando al confronto strategico sulle politiche sociali europee e alla tutela dei principi che rappresentano il nucleo dell’identità della Rete: missione, visione e valori condivisi. La partecipazione al Consiglio dell’European Social Network consentirà inoltre al Consorzio di portare nel dibattito europeo l’esperienza maturata sul territorio, favorendo al tempo stesso lo scambio di buone pratiche, competenze e modelli innovativi con altre realtà pubbliche impegnate nello sviluppo dei sistemi di welfare in Europa. Un traguardo che apre una nuova fase di partecipazione, confronto e collaborazione a livello europeo e che conferma la volontà del Consorzio di essere protagonista nei processi di sviluppo delle politiche sociali.

“L’ingresso nel Consiglio dell’ESN – precisa il Direttore Generale del Consorzio Carmine De Blasio – rappresenta per il nostro Consorzio un motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. È il riconoscimento di un percorso costruito attraverso il lavoro, la competenza e l’impegno quotidiano a servizio delle comunità. Porteremo in questa prestigiosa sede europea l’esperienza del nostro territorio, con la volontà di contribuire attivamente al confronto sul futuro delle politiche sociali e di cogliere nuove opportunità di crescita, innovazione e cooperazione”.